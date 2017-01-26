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26 Ocak 2017 Perşembe 10:58

UKÜ’de Trademaster Platformu İle Finans Laboratuvarı Açıldı

UKÜ'de Trademaster Platformu İle Finans Laboratuvarı Açıldı
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ), Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler tarafından sağlanan TradeMaster platformunun yer aldığı Finans Laboratuvarı açıldı.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, Çevik Uraz Binası’nda kurulan TradeMaster platformu ile Finans Laboratuvarı’nın açılışı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından gerçekleştirildi.

Finans Laboratuvarı açılış törenine Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un yanı sıra, Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy, İş Yatırım Menkul Değerler yöneticileri, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Adalıer ve Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Erbuğ Çelebi, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Toycan ve çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı. Törende Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy birer konuşma yaptı.

Törende konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Kuzey Kıbrıs’ta TradeMaster platformuyla desteklenen Finans Laboratuvarı’nın açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Nadiri, “Programımızın çok uluslu bir yapı içerisinde en üst düzey teknoloji ile donanmış bir laboratuvarını UKÜ’ye kazandırmakla beraber öğrencilerimizin derslerde gördüklerini pratikte uygulama fırsatı sunmaktayız. Ayrıca lisans seviyesinin yanında yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılacak araştırmalar için önemli bir veri kaynağını bu finans laboratuvarında topluyoruz” dedi.

UKÜ’nün önemli misyonlarından olan araştırmaya da destek vererek hizmete sunulan laboratuvarın üniversite-sektör işbirliğinin önemli bir yansıması olduğunu vurgulayan Halil Nadiri, programın geleceğe bir yatırım olduğunu belirtti.

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