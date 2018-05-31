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UKÜ’de Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü ve İşletme Kulübü tarafından “Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı” adlı etkinlik düzenlendi.

UKÜ’de Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü ve İşletme Kulübü tarafından “Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı” adlı etkinlik düzenlendi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 17:54
UKÜ’de Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı düzenlendi

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UKÜ’de Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü ve İşletme Kulübü tarafından “Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı” adlı etkinlik düzenlendi.

UKÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşen Berberoğlu etkinlikte öğrencilerin gruplar halinde çalışarak, yarıştıklarını ve bu sayede takım çalışması becerisi kazandıklarını aktardı. Temel amaçlarının öğrencileri bir araya gelip, stratejik düşünmelerini sağlamak olduğunu belirten Berberoğlu, öğrencilerin bu sayede işletmelerle ilgili sorunları çözme ve stratejik yeteneklerini keşfetme yöntemlerini kazandıklarını kaydetti.

İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, küreselleşen ve rekabet ortamının iyice arttığı bir dünyada teorik bilginin yanında pratik bilginin olması gerektiğini de belirterek, etkinlik sayesinde öğrenciler düşünce yapılarını geliştirmek, iş ortamıyla ilişkilerini arttırmak ve sorumluluk alabilme gibi yeteneklerini ön plana çıkardıklarını açıkladı.

HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UKÜ’nün bu tür teşvik edici ve öğretici etkinlikleri yapmasının öğrenciler açısından bir fırsat olduğunu belirterek, ileride meslek hayatlarında stratejik düşünmelerini sağlayacağını kaydetti. Manavoğlu, öğrencilerin iş hayatında stratejik olarak başarılı olabilmeleri için kendilerini keşfetmelerini, yenilikçi düşünmelerini, insanları dinlemelerini, başkalarından fikir almalarını ve başarılı insanları takip ederek kendi içlerindeki potansiyeli keşfetmelerini önerdi.

Arkın Grup Pazarlama Müdürü Najan Özkan ise turizm sektöründeki iş planı ve strateji hakkında konuşarak, stratejik planlamanın ilk adımı olan SWOT analizi hakkında bilgi verdi. İnsan kaynaklarının bir işletmeyi nasıl etkilediğinden de bahseden Özkan; teknolojik çağın gerektirdiği gelişimleri takip ettiklerini ve bu bağlamda stratejik politikalarını oluşturduklarının altını çizdi.

Son Güncelleme: 31.05.2018 18:17
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