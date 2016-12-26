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26 Aralık 2016 Pazartesi 11:45

UKÜ’de “Özel Eğitime Bakış” Konferansı...

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından “Özel Eğitime Bakış” konulu konferans düzenlendi. Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Genel Müdürü Ersin Görsay özel eğitim konusunu irdeledi.

UKÜ'de 'Özel Eğitime Bakış” Konferansı...
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından “Özel Eğitime Bakış” konulu konferans düzenlendi. Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Genel Müdürü Ersin Görsay özel eğitim konusunu irdeledi.

UKÜ’den yapılan açıklama şöyle:

“Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerinin belirli kriterler doğrultusunda yapılması gerektiğini aktaran Ersin Görsay, özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuğun; çocuk gelişimi ve eğitimcisi, okul öncesi öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, rehber ve psikolojik danışman, psikolog, fizyoterapist, çocuk hekimi ve sanat öğretmeni gibi farklı branşlardan uzman kişilerce koordineli çalışılarak eğitim alması gerektiğini söyledi. Alanında uzman kişilerin çocuğun yanı sıra aileyi de bilinçlendirdiğini ve eğitim sürecinde aile faktörünün büyük önem taşıdığını ifade eden Görsay, çocuğun eğitim sürecinde ailenin çocuklarına her zaman destek olmaları gerektiğini belirtti.

“ÖZEL EĞİTİMDE 4 TEMEL İLKE VAR”

Özel eğitimin 4 temel ilkesi olduğuna dikkat çeken Ersin Görsay, bu ilkeleri erkenlilik, kesintisizlik, tam zamanlı ve multidisipliner yaklaşımların uygulanması olarak sıraladı. Erkenlilik ilkesinin teşhisin konduğu andan itibaren eğitime başlanmasını içerdiğini söyleyen Görsay, “Verilecek eğitimin kesintisiz, tam zamanlı ve multidisipliner yaklaşımlar ile desteklenmesi gerekiyor.” dedi.

Özel eğitim konusunda devletin daha geniş kapsamlı çalışmalar yapması gerektiğini belirten Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Genel Müdürü Ersin Görsay, çıkarılan yasaların uygulamaya yönelik yasalar olması gerektiğini ve kağıt üzerinde çıkarılan yasaların özel eğitime muhtaç çocukların yararına olmadığını söyledi.”

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Anahtar Kelimeler
UküKonferansözel Eğitim
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