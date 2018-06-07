UKÜ’de Mühendislik Alanında Kariyer Tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi ile Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen “Mühendislik’te Kariyer” adlı etkinlikte mühendislerin eserlerini oluştururken kullandıkları ölçüm çeşitleri tartışıldı.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, uluslararası projeler de gerçekleştiren Türkiye’nin en büyük müteahhitlik holdinglerinden Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, mühendislik mesleğinin insan ihtiyaçlarını gidermeye ve insanlığı doğa ile uyumlamaya çalıştığını ifade etti.

Arıoğlu, bir ihtiyaç için birçok alternatif çözüm yolu olduğunu ve mühendislerin bu alternatifleri ortaya çıkaran, mevcut şartlar içinde en verimlisi ile en sürdürülebilir olanı seçerek uygulayan kişiler olduklarını belirtti. Mühendislerin tüm verileri ölçüp, sıraya dizerek, ölçülebilir kıldıklarından bahseden Arıoğlu, sorgulama ve kurgulama evresinden sonra sisteme işleme şekillerini de açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, “Mühendisler eserlerini oluştururken birbirine bağlı 3 çeşit ölçüm kullanırlar” dedi. Doğa yasalarına dayanan ölçümlerin birinci grup olduğunu vurgulayan Arıoğlu, minimum malzeme kullanmaya yönelik olan bu ölçümün doğadan ve fonksiyondan doğan tüm tesirlere yeterli direnç sağladığını kaydetti. Arıoğlu, 2. grup ölçütlerin ekonomik şartlara dayandığını ve ekonomik şartların, eserin bulunduğu coğrafyanın sosyal bünyesinden doğduğunu aktardı. Son olarak Aroğlu, 3. grup ölçeklerde ise simgesel ölçütlerin eseri kullananların beklentileri ile eseri tasarlayanlarla inşa edenlerin beklentisinin iki ayrı alanda toplandığının altını çizdi.

Arıoğlu, “Mühendisler yapılarını kurarken hiçbir zaman bütün bilgilere sahip değildirler. Binlerce fikir üzerinde eleme yaparlar” diye belirterek, bu süreçlerin yaratıcılık gerektirdiğine de dikkat çekti.