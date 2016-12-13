UKÜ’de Kıbrıs Meselesi Ve Müzakereler Konuşulacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Kıbrıs Meselesi ve Kıbrıs Müzakereleri” konulu panel düzenlenecek.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleşecek panel, 15 Aralık Perşembe günü saat 14.30’da başlayacak.

Söz konusu etkinlikte UKÜ, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in Danışmanı ve 4. Devlet Başkanı Glafkos Klerides’in kızı Katie Klerides etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.

Düzenlenecek panelde Katie Klerides, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Müzakereleri’nin ne durumda olduğunu, gelişim sürecini ve gelecekteki durumunu ele alacak.



