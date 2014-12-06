UKÜ’de “Dünden Yarına Televizyonculuk” Konuşuldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Dünden Yarına KKTC’de Televizyonculuk” konulu panelde dört özel, bir devlet televizyonu ile Yayın Yüksek Kurulu üst düzey yöneticileri bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar paneldeki konuşmalarında Kuzey Kıbrıs’ta televizyonculuğun geçmişi, kamu ve özel televizyon yayıncılığı, televizyonların teknolojik gelişmelerle geçirdiği değişim, sektörün temel sorunları ve televizyonculuğun geleceği gibi konulara yer verdi.

Moderatörlüğünü UKÜ Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim’in yaptığı panele Kanal T’den Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan (BRTK) Neşe Ergüçlü, Sim TV’den Sami Özuslu, Kıbrıs TV’den Pınar Gözek Dervişağa, Genç TV’den Tekin Birinci ve Yayın Yüksek Kurulu’ndan Ferhat Atik konuşmacı olarak katıldı.