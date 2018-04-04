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UKÜ’de “Bağımlılıkta Farkındalık Kazanma” Eğitimi Gerçekleşti

UKÜ’de “Bağımlılıkta Farkındalık Kazanma” Eğitimi Gerçekleşti

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:10
UKÜ’de “Bağımlılıkta Farkındalık Kazanma” Eğitimi Gerçekleşti
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UKÜ’de, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde “Bağımlılıkta Farkındalık Kazanma” Eğitimi Gerçekleşti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) tarafından “Bağımlılıkta Farkındalık Kazanma” adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Üyesi Gülcem Sala Razı, bu çalışmada özellikle üniversite öğrencilerini bağımlılık konusunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gülcem Sala Razı konuşmasında bağımlılığın tanımını yaparak, gelişim süreci hakkında bilgi verdi. Süreç içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda da bulunan Razı, öğrencilerin kendilerini korumak adına yapmaları gerekenler hakkında önerilerde bulundu. Sala Razı, gençlerin kendilerini güvene almak için uyuşturucuda en önemli noktanın kendini koruma olduğunu belirterek, “Önce Kendini Koru” sloganı ile gençleri bilinçlendirdiklerini kaydetti.

Bağımlıkla ilgili farkındalığın arttırılmasındaki ilk amacın risk altında olan kişileri korumak olduğunu belirten Uzman Psikolog Huriye Koruşan, bağımlılığın sadece bir kişinin sorumluluğunda olmadığını ve ekip olarak bu konuda çalışılmasının öneminde değindi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin hedeflerinden birinin farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Uzman Pisikolog Çise Haşimoğulları ise günümüzde özellikle öğrencilerde ve toplumda bağımlılık yapan madde kullanımının arttığına dikkat çekti. Düzenlenen seminerin Başbakanlık ile işbirliğinde gerçekleştirildiğini belirten Haşimoğulları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu ilk kez davet eden üniversite oldukları için de gurur duyduklarını aktardı. Uzman Psikolog Çise Haşimoğuları öğrencileri bilinçlendirmek adına bu tür farkındalık yaratan etkinliklerin düzenlenmesine devam edeceklerini de bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiBağımlılıkta Farkındalık KazanmaGülcem Sala Razı
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