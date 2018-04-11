UKÜ’de Avukatlar Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından Dünya Avukatlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel, etkinliğin avukatların karşılaştığı sorunlara ve yargının en önemli ayağı olan savunmanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Kendisinin de uzun yıllardır avukatlık mesleğinin içinde olduğunu ve mesleğin zorluğunu birebir yaşadığını belirten Prof. Dr. Çağlar Özel, hukukun ve adaletin üstünlüğüne inanmış avukatların bu gününü kutlayarak, ileride avukat olacak öğrencilere de avukatlıkla ilgili konuları etraflıca aktardıklarını dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Çetin Arslan, mezun olan hukukçuların iş ve gelecek beklentilerinin karşılanması gerektiğini aktararak, bu durumda kendini koruması gereken avukatlık mesleğinin mezunlara ve stajyerlerine kariyer planlaması desteği vererek, onların yeteneklerine uygun şekilde yönlendirilmeleri gerektiğini kaydetti.

Avukat Yankı Akif ise Kıbrıs hukuk sistemi ve onun bir parçasını oluşturan Kıbrıs Türk Hukuk sisteminin, ada üzerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle hukuk sisteminin bir bütün olarak tek bir devlet düzeni içinde oluşmadığını kaydetti. Akif, adada egemen olan her devletin kendi hukukunu da benimsettiğini belirterek, Kıbrıs Türk hukuk sisteminin oluşum sürecinde bu farklı devletlerin hukuklarından da etkilendiğini açıkladı.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. İbrahim Dülger, Kopuz resitali ile konser vererek, katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı.