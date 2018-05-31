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UKÜ’de “2’inci Psikoloji Şenliği” gerçekleşti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Psikoloji Kulübü tarafından “2’inci Psikoloji Şenliği” düzenlendi.

UKÜ’de “2’inci Psikoloji Şenliği” gerçekleşti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Psikoloji Kulübü tarafından “2’inci Psikoloji Şenliği” düzenlendi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 19:47
UKÜ’de “2’inci Psikoloji Şenliği” gerçekleşti

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Psikoloji Kulübü tarafından “2’inci Psikoloji Şenliği” düzenlendi. Şenlik kapsamında Psikolog Ferhat Aydın ile gerçekleştirilen söyleşi yanı sıra psikoloji bölümü öğrencilerinin katkı koyduğu birçok etkinlik de yer aldı.  

Psikolog Ferhat Aydın, “Sıra Dışı Kariyer: Kariyerini Kendin Yarat” başlığı ile gerçekleştirdiği konuşmasında, gelecek kaygısı yaşayan öğrencilere ileride pişmanlık duymamaları için istedikleri kariyere yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Ferhat Aydın, öğrencilere kitap okuyarak entelektüel benliklerini doyurmaları gerektiğini belirterek, çeşitli kurumlarda staj yapmalarını, yeniliklere açık olmalarını ve bol bol farklı ortamlarda bulunup, deneyim kazanmalarını öğütledi. 

Psikoloji Kulübü Başkanı Elanur Altuntaş psikoloji şenliğinin bu yıl 2’incisini düzenlediklerini belirterek, psikoloji öğrencileri ile birlikte hem keyifli hem de verimli bir zaman geçirdiklerini aktardı. Şenlik kapsamında düzenlenen söyleşi yanı sıra Psikoloji Bölümü öğrencilerinin hazırladığı poster ve broşür çalışmalarının sunulduğunu kaydeden Altuntaş, bazı psikoloji öğrencilerinin eş zamanlı olarak 'psikodrama' eşliğinde bir konu hakkında canlandırma yaptıklarını da ifade etti. Elanur Altuntaş, şenliğin psikoloji öğrencilerinin kaynaşmasına katkıda bulunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, ileriki dönemlerde de bu tür etkinliklere devam edileceğini dile getirdi. 

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