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13 Şubat 2017 Pazartesi 12:37

Ukü Yabancı Diller Yüksekokulu’na Uluslararası Düzeyde Akredıte…

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, tarafsız ve bağımsız “Pearson Assured (EDEXCEL)” kurumu tarafından kalite denetimine tabi tutularak, uluslararası düzeyde akredite edildi.

Ukü Yabancı Diller Yüksekokulu'na Uluslararası Düzeyde Akredıte…
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Lefkoşa, 13 Şubat 17 : Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, tarafsız ve bağımsız “Pearson Assured (EDEXCEL)” kurumu tarafından kalite denetimine tabi tutularak, uluslararası düzeyde akredite edildi.

UKÜ’den yapılan açıklamaya gore, İngiltere’deki üniversitelerin yüzde 97’siyle birlikte çalışan, yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren “Pearson Assured”, UKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nu yönetim-organizasyon, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme olmak üzere üç temel kalite ölçütü kapsamında değerlendirdi. Dünyanın en prestijli akreditasyon kurumlarının başında gelen “Pearson Assured”, aynı zamanda The Financial Times ve Penguin Readers gibi önemli kuruluşları da bünyesinde bulunduruyor.

Açıklamaya göre, “Pearson Assured” tarafından verilen kalite güvencesi ve akreditasyonla birlikte UKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yürüttüğü çalışmaların uluslararası standartlarda olduğu kanıtlandı. Dileyen UKÜ öğrencileri başarıyla bitirdikleri programın ‘Pearson Assured’ tarafından akredite edildiğini (kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu) gösteren bir sertifika almaya hak kazanacak ve bu sertifika UKÜ öğrencileri için bir referans oluşturacak. Sertifika öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacak ve öğrencilerin kazandıkları bu sertifikalar ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacak.

(SEL)

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