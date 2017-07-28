Ukü Öğretim Üyesi Silman’dan “eğitim Konulu Filmler” Kitabı

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman’ın “Eğitim Konulu Filmler: Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Bir Rehber” başlıklı kitabı yayımlandı.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre Silman, kitapta ele aldığı 20 filmde öğretmen ve öğretmen adaylarına akademik ve bilimsel bilgiler sunarak onların sınıf yönetimi ve öğretmenlik uygulamaları becerilerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Silman kitabında, eğitim sistemi, sınıf ve okul yönetimi, özel eğitim, öğretim stratejileri, okul-veli ilişkileri ve çok kültürlü sınıflar gibi konulara yer verdiğini, seçtiği filmlerde eğitimle ilgili konuların yanı sıra ırkçılık, cinsiyet ve sosyal sınıf ayırımı gibi konulara da dikkat çektiğini anlattı.

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