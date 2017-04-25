Ukü Öğrencileri, Sokak Hayvanları İçin Ltb İle Bağış Kampanyası Düzenledi

Satıştan elde edilecek gelir, sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesinde kullanılmak üzere belediyeye verilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, öğrenciler, belediye binası giriş katına yerleştirdikleri bağış kutusuna bırakılacak kitap ve kıyafetleri pazar günü Lefkoşa Açık Pazar’da satışa sunacak