Ukü Öğrencileri, Sokak Hayvanları İçin Ltb İle Bağış Kampanyası Düzenledi

Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından sürdürülen sokak hayvanlarının kısırlaştırılması projesine katkı sağlamak amacıyla bağış kampanyası düzenliyor.
LTB’den verilen bilgiye göre, öğrenciler, belediye binası giriş katına yerleştirdikleri bağış kutusuna bırakılacak kitap ve kıyafetleri pazar günü Lefkoşa Açık Pazar’da satışa sunacak
Satıştan elde edilecek gelir, sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesinde kullanılmak üzere belediyeye verilecek.
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