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25 Nisan 2017 Salı 12:31

Ukü Öğrencileri, Sokak Hayvanları İçin Ltb İle Bağış Kampanyası Düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından sürdürülen sokak hayvanlarının kısırlaştırılması projesine katkı sağlamak amacıyla bağış kampanyası düzenliyor.

Ukü Öğrencileri, Sokak Hayvanları İçin Ltb İle Bağış Kampanyası Düzenledi
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Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından sürdürülen sokak hayvanlarının kısırlaştırılması projesine katkı sağlamak amacıyla bağış kampanyası düzenliyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, öğrenciler, belediye binası giriş katına yerleştirdikleri bağış kutusuna bırakılacak kitap ve kıyafetleri pazar günü Lefkoşa Açık Pazar’da satışa sunacak

Satıştan elde edilecek gelir, sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesinde kullanılmak üzere belediyeye verilecek.

(ID/FEZ)    FOTOĞRAFLI

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