UKÜ Ve ODTÜ, 10 Bin Yıllık İnsan Kemiklerinin Dna’sını İnceliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyoloji Bölümü imzaladıkları işbirliği sözleşmesi çerçevesinde, “Kıbrıs’ta 10 bin yıl önce yaşayan” insan kemiklerinin DNA’sını inceliyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi’nin 2010 yılından beri TÜBİTAK destekli yürüttüğü Tatlısu – Çiftlikdüzü kazılarında Kıbrıs’ta yaşayan ilk insanlara ait bulduğu kemik kalıntılarının antik DNA (aDNA) çalışmalarına başlandı.

UKÜ açıklamasına göre, Merkez ile ODTÜ Biyoloji Bölümü’nün imzaladığı işbirliği sözleşmesi kapsamında Kuzey Kıbrıs’a gelen ODTÜ’lü araştırmacılar UKÜ Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı’nda 10 bin yıllık insan kemiklerinden parça örnekleri aldı.

KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi özel izni ile yurtdışına çıkarılan parçalar Ankara ODTÜ ve İsveç Stockholm Üniversitesi’nde ODTÜ araştırma görevlisi Füsun Özer tarafından çalışılacak.

Çalışmalardan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda 10 bin yıl önce Kıbrıs’ta yaşayan insanların içinde bulunduğu toplumun büyüklüğü, coğrafi kökeni, o günkü Anadolu insanı ile benzerliği ve hatta göz rengi gibi fiziksel özelliklerine ait bilgiler ortaya çıkabilecek.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi ile Ankara ODTÜ Biyoloji Bölümü’nün ortak çalışmalarının uzun bir süre devam edeceği belirtildi.