UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Aday Öğrencilerini Bekliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılı’nda yeni öğrencilerini bekliyor.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, fakülte bünyesinde yer alan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nün İngilizce eğitim verdiğini belirterek, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı olduğunu açıkladı.

Yeni akademik dönem için YÖK ve YÖDAK onaylı Bitki Bilimi ve Teknolojileri tezli/tezsiz İngilizce Yüksek Lisans programına başvuruların devam ettiğini hatırlatan Baktır, önümüzdeki Akademik yıl doktora programının açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Prof. Dr. İbrahim Baktır, tarımsal alanda sürdürülebilirlik ve etik ilkeler kapsamında bilimsel esaslara uygun olarak, tarımsal üretim alanlarında çağdaş mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, sürekli öğrenen/öğretebilen, üreten ve toplumun refahına katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin eğitim olanakları hakkında bilgi veren Baktır, fakülte öğrencilerinin Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki laboratuvarlarda uygulamalı eğitim gördüklerini belirterek, kampüs bitişiğinde yer alan 2940 dekarlık Uygulama, Araştırma ve Eğitim Çiftliği’nde de bilimsel araştırma, uygulamalı eğitim ve staj yapma olanağına sahip olduklarını belirtti.

Çiftlik bünyesinde aktif olarak çalışan modern zeytin ve üzüm işleme tesislerinin bulunduğuna dikkat çeken Baktır, çiftlik alanının 2030 dekarlık kısmında yonca ve tahıllar gibi tarla bitkilerinin yetiştirildiğini, 100 dekar alanda ise tavukçuluk, 85 dekar üzerinde de büyükbaş/küçükbaş hayvancılık işletmelerinin bulunduğunu aktardı.

İbrahim Baktır, ayrıca UKÜ’nün hem akademik hem de sektördeki prestijli kurumlarla sağladıkları işbirlikleri ile öğrencilere tarımın birçok dalında ulusal ve uluslararası arenada kariyer yapabilmelerine zemin hazırladıklarını kaydetti. Eğitim kalitelerinin tescillenmesi konusunda çalışmaları bulunduğunu ifade eden Baktır, Fakülte olarak Uluslararası akreditasyon sürecinde olduklarını da belirtti.