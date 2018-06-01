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UKÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, Avrupa Günü etkinliklerine katıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Vali Gjinali ve Öğretim Görevlisi Fatma Öksüz, Avrupa Günü çerçevesinde düzenlenen “AB ve Ben” temalı etkinlikte yer aldılar.

UKÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, Avrupa Günü etkinliklerine katıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Vali Gjinali ve Öğretim Görevlisi Fatma Öksüz, Avrupa Günü çerçevesinde düzenlenen “AB ve Ben” temalı etkinlikte yer aldılar.

01 Haziran 2018 Cuma 23:59
UKÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, Avrupa Günü etkinliklerine katıldı

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Vali Gjinali ve Öğretim Görevlisi Fatma Öksüz, Avrupa Günü çerçevesinde düzenlenen “AB ve Ben” temalı etkinlikte yer aldılar.

Öğretim Görevlisi Vali Gjinali, Avrupa’da barış ve birliğin kutlandığı bu günde, etkinlik kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toplumunun kültürel çeşitliliğini kutlayarak, farklı etnik grupların bir araya geldiğini açıkladı. Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Avrupa Birliği Lefkoşa Bilgi Merkezi’nin özel davetiyle katıldıklarını ifade eden Gjinali, bölüm öğrencileri ve akademisyenlerin de yer aldığını kaydetti. Gjinali gerçekleşen organizasyonda, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlilerinin yetişkinlere geçici, çocuklara da yüz boyama yaptıklarını sözlerine ekledi. Lefkoşa Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından özel olarak üç kez üst üste davet edildiklerini vurgulayan Gjinali,  bu projeye katılarak, hem UKÜ’yü hem de Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü’nü en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Öğretim Görevlisi Fatma Öksüz, Vali Gjinali ile birlikte seçtikleri bölüm öğrencileri ile katılımcılara barışı, birliği, toleransı, hoşgörüyü simgeleyen desenlerin yer aldığı geçici dövme yaptıklarını belirtti. Öksüz, çocukların yüzlerine AB bayrağı temalı boyama yaptıklarını da kaydederek, “Birlik ve beraberliğin olmadığı, hoşgörüsüz bir dünyayı desteklemiyoruz” dedi. Bu anlamlı etkinlikte herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğinin altını çizen Öğretim Görevlisi Öksüz, gerçekleştirdikleri tüm dövme ve boyamaları bu değerler kapsamında yapmalarının gururu içerisinde olduğunu da dile getirdi.

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