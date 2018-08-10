UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne Başvurular Başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvurular başladı. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı olduğunu ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) onaylı olduğunu açıkladı.

Öğrenci adaylarının Eğitim Fakültesi’ne bağlı olmayan 4 yıllık bölümlerden mezun olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Fatoş Silman, Program’a diploma ortalamasının 2:00 olan KKTC vatandaşı öğrencilerin başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Silman, programa 2018-2019 yeni akademik dönemden itibaren öğrenci kabulüne başlanacağını aktararak, öğretmen adaylarına yönelik öğretmenlik formasyonu kazandırmak için toplamda 10 ders verileceğini açıkladı. Silman, program kapsamında Eğitim Bilimi’ne Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Özel Öğretim Yöntemleri derslerinin yanı sıra iki seçmeli dersin de yer alacağını bildirdi. Prof. Dr. Silman, programının güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde tasarlandığını da sözlerine ekledi.

UKÜ’nün öğrenci merkezli eğitimi esas alınarak derslerde sadece teorik bilgi vermekle kalınmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Fatoş Silman, aynı zamanda uygulamalı, araştırmaya yönelik etkinliklere de programda yer verildiğini kaydetti. Programın amacına da değinen Prof. Dr. Silman, “Amacımız bilgiye kendi ulaşabilen, araştırmacı, problem çözen, analitik düşünebilen ve bu becerileri ileride öğrencilerine aktaracak öğretmen adayları yetiştirmek” şeklinde konuştu.