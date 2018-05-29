UKÜ Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından “Özel Eğitim Materyal Sergisi ve Destek Kermesi” düzenlendi.
Özel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Omaç Ruştioğlu, etkinlik kapsamında Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından özel gereksinimli bireylere kavram, ünite ve sosyal beceri öğretimine yardımcı olacak materyalleri kendi emekleriyle tasarlayarak, sergilediklerini kaydetti. Sergilenen tüm materyallerin çeşitli özel eğitim kurumlarına bağışlanacağına dikkat çeken Ruştioğlu, kermeste yer alan ürünlerin 2. sınıf öğrencilerinin “Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem”, 3. sınıf öğrencilerinin “Okul ve Kurum Deneyimi” ve 4. sınıf öğrencilerinin ise “Öğretmenlik Uygulaması” kapsamında hazırlandığını dile getirdi. Ruştioğlu, birinci sınıf öğrencilerinin henüz çalışmalarının bulunmadığını belirterek, ileriki dönemlerde yürütecekleri projelerde fikir sahibi olmalarının hedeflendiğini açıkladı.
Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan eğitici oyuncaklar, eğitim materyalleri ile duyu materyallerinin akademik ve sosyal bağlamda özel gereksinimli çocukların gelişimine direkt katkı sağlayacağını vurgulayan Ruştioğlu, eğitim-öğretim için birçok materyalin yer aldığını ifade etti. Bu materyallerin birçok kuruma bağışlanarak, özel gereksinimli çocukların öğretimi açısından büyük rol oynayacağının altını çizen Omaç Ruştioğlu, ayrıca kermeste toplanan yardımların yine özel gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü bir özel eğitim kurumuna bağışlanacağı bilgisini de verdi.