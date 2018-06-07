UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı yapıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) KKTC liselerinden geçmiş yıllarda mezun olan veya bu yıl mezun olacak KKTC ve TC vatandaşı öğrencilere yönelik Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 6 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

UKÜ Kampüsü’nde saat 10:00–12:30 saatleri arasında gerçekleştirilen Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na toplam 860 kişi katıldı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler %100, %75 ya da %50 eğitim bursu hakkı kazandılar.

Aday öğrenciler sınav sonuçlarını üniversitenin web sitesinden (www.ciu.edu.tr) öğrenebilirler. UKÜ KKTC Tanıtım Ofisi’nden detaylı bilgiyi 671 11 11 (2073) ya da (2048) no’lu telefonlardan temin edebilirler.