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UKÜ, “Öğrenci Kişisel Gelişim Belgesi” Uygulamasını Başlatıyor

UKÜ, “Öğrenci Kişisel Gelişim Belgesi” Uygulamasını Başlatıyor

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:33
UKÜ, “Öğrenci Kişisel Gelişim Belgesi” Uygulamasını Başlatıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Toycan, mezun öğrencilere diplomaları yanı sıra Öğrenci Kişisel Gelişim Belgesi (ÖKGB) verileceğini kaydetti.

ÖKGB’nin öğrencinin ders dışında gerçekleştirdiği çeşitli bireysel gelişim etkinliklerini içeren bir resmi  onay belgesi olduğunu açıklayan Doç. Dr. Toycan, öğrencinin bu belgeyi elde etmesi için liderlik rolleri, toplum hizmeti saatleri, uluslararası çalışma gezileri ve staj deneyimlerini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu şekilde, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin yanında kültürel ve sosyal alanda da topluma katkı sağlayabileceklerini ifade etti.

ÖKGB’nin öğrencinin üniversite yaşamı boyunca sınıf dışı öğrenme, gelişim ve çeşitli hizmetlerini kanıtlamak amacıyla tasarlandığını aktaran Toycan, bu sayede mezunun meslek hayatı için genel yeteneklerini ve başarısını öne çıkaracak bir belge sahibi olacağını hatırlattı.   

Öğrenci Kişisel Gelişim Belgeleri’nin (ÖKGB) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sadece Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde uygulanmakta olduğunu bildiren Doç. Dr. Mehmet Toycan, bu uygulamanın 2017-2018 Akademik Yılı başından itibaren Üniversite’deki tüm Fakülte ve Yüksekokullarda ki öğrenciler tarafından büyük ilgi gördüğünü  belirtti. Doç. Dr. Toycan, mezun olan öğrencilerin 2017-2018 Akademik yılı sonunda ÖKGB’lerini aldıklarını da sözlerine ekledi.

Öğrenci etkinlik katılım kaydı’nın sınıf dışı etkinlikler için altı kategoriyi kapsadığını aktaran Rektör Danışmanı Toycan, “Bunların sırasıyla Kampüs Katılımı, Topluma Hizmet, Mesleki Deneyim, Liderlik, Öğrenci Ödülleri ile Hizmet Öğrenimi’dir” dedi. Bu şekilde öğrencilerin kişisel gelişimlerinin resmi olarak belgelendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Toycan, bu tür etkinliklere faal olarak katılan tüm öğrencilerin ÖKGB’yi almaya hak kazanacağını da vurguladı.

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