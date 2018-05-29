UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez sarf malzeme kullanarak görüntü işleyebilen drone yaptı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez sadece sarf malzeme kullanarak insansız hava aracı olarak da adlandırılan drone yapmayı başardı.

Fikir ve yönetim danışmanlığını Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağın Kazımoğlu’nun yürüttüğü projede, droneu tasarlarken hiçbir hazır teçhizat kullanmadıklarını kaydetti. Mühendislik Fakültesi öğrencileri Mutlu Çakır, Hasan Çetin ile Ali Çeşmeci tarafından yapılan drone, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Yrd. Doç. Dr. Kazımoğlu otomatik iniş ve kalkış takımlarına sahip droneun, 180 derece dönebilen kamerası ile hem dikey hem de yatay olmak üzere 360 derece manevra kabiliyeti bulunduğunu aktardı. Kamerası ile havada kaydedilen görüntülerin bilgisayar ortamına canlı olarak aktarılabildiğini belirten Kazımoğlu, kayıtların görüntü işleme algoritmaları ile birleştirilip, bir alanda hareket eden insan sayısını anında tespit edebilme özelliği bulunduğunu da ifade etti. Droneun gece görüş özelliğine sahip olduğuna da dikkat çeken Kazımoğlu, görüntü çekimlerinin canlı olarak aktarabildiklerini dile getirdi.

İnsansız hava araçlarının günümüzde popüler teknolojilerin en başında geldiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Kazımoğlu, yangın, deprem, sel gibi felaketlerde insanların ya da hava araçların giremeyeceği tehlikeli bölgelerde droneların hızlı bir şekilde alanı tarayıp, anında bölgede insan olup olmadığını, varsa insan sayısını belirleyebileceklerini açıkladı.

Kazımoğlu, projenin geliştirilmesi ve desteklenmesi halinde başta güvenlik ve felaket müdahaleleri olmak üzere, sivil havacılık, sağlık, inşaat ve tarım gibi pek çok alanda droneun kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu da kaydetti.