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UKÜ Kütüphane Kulübü Öğrencileri Yaşlılara Kitap Okudu

UKÜ Kütüphane Kulübü Öğrencileri Yaşlılara Kitap Okudu

30 Mart 2018 Cuma 13:08
UKÜ Kütüphane Kulübü Öğrencileri Yaşlılara Kitap Okudu
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UKÜ Kütüphane Kulübü Öğrencileri Yaşlılara Kitap Okudu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü tarafından Kütüphane Haftası kapsamında Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

UKÜ Kütüphane Müdürü ve Kütüphane Kulübü Danışmanı Gülten Sala Lay, 54. UKÜ Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen ziyaret ile ilgili amaçlarının yaşlıları ziyaret ederek, onların yalnızlık duygusunu gidermek ve manevi açıdan destek vermek olduğunu belirtti.

Gülten Sala Lay düzenledikleri etkinliklerin sadece bilgi ya da eğlence odaklı olmadığını aktarıp, özellikle sosyal duyarlılık ve bilinç kazandırma konularını önemsediklerini de kaydetti. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne düzenlenen ziyarette, Kütüphane Kulübü öğrencileri tarafından yaşlılara kitaplar okunarak, sohbet edildi.

UKÜ Kütüphane Müdürü ve Kütüphane Kulüp Danışmanı Gülten Sala Lay, toplum içerisinde yaşlıların konumuna değinerek, “Yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi kendilerinden esirgeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olması mümkün değil” dedi.

UKÜ Kütüphane Kulüp Başkanı Bekir Can Gök ise 54. Kütüphane Haftası nedeniyle “Sizi Unutmadık” adlı etkinlik kapsamında Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret ettiklerini belirterek, burada bulunan insanlara manevi destek vermek ve kalplerinde yer edinmek istediklerini kaydetti. Bekir Can Gök, “Bu tür etkinlikler yaparak insanların bilinçlenmesini sağlıyoruz. Burada bulunmaktan mutluyuz, temennimiz bu farkındalıklarla dolu etkinliklerin daimi olmasıdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ KütüphaneKitap OkuduBülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi
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