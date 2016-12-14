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14 Aralık 2016 Çarşamba 15:08

UKÜ “Kıbrıs Meselesi Ve Kıbrıs Müzakereleri” Konulu Konferanslar Dizisi Düzenliyor

UKÜ 'Kıbrıs Meselesi Ve Kıbrıs Müzakereleri” Konulu Konferanslar Dizisi Düzenliyor
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YARINKİ İLK KONFERANSIN KONUŞMACISI KETİ KLERİDES

 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Kıbrıs Meselesi ve Kıbrıs Müzakereleri” konulu konferanslar dizisi düzenleniyor.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konferanslar dizisinin ilki yarın saat 14.30’da başlayacak.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Devlet Başkanı Nicos Anastasiadis’in Danışmanı ve Rum Yönetimi’nin eski başkanlarından Glafkos Klerides’in kızı Katie Klerides  yarınki konferansa konuşması olarak katılacak.

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