UKÜ “Kıbrıs Meselesi Ve Kıbrıs Müzakereleri” Konulu Konferanslar Dizisi Düzenliyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Devlet Başkanı Nicos Anastasiadis’in Danışmanı ve Rum Yönetimi’nin eski başkanlarından Glafkos Klerides’in kızı Katie Klerides yarınki konferansa konuşması olarak katılacak.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Kıbrıs Meselesi ve Kıbrıs Müzakereleri” konulu konferanslar dizisi düzenleniyor.