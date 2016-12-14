UKÜ İle ARÜ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Ardahan Üniversitesi (ARÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile Ardahan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gürkan Doğan tarafından imzalanan protokol, eğitimsel-bilimsel işbirliği amacını taşıyor.

UKÜ Rektörü Nadiri, Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olan Ardahan Üniversitesi’yle böyle bir işbirliği protokolü yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek çok yakında işbirliğinin artacağını ifade etti.

Ardahan Üniversitesi’nin sadece bölgede değil Türkiye’de, Kafkaslar’da örnek gösterilen üniversiteler arasında yer aldığını ifade eden Nadiri, güçlerin birleştirilmesi ve daha etkin kaynakların kullanılmasının en önemli hususlardan biri olduğunu kaydetti.