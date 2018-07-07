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UKÜ İç Mimarlık Bölümü mezuniyet projeleri sergilendi

UKÜ İç Mimarlık Bölümü mezuniyet projeleri sergilendi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:09
UKÜ İç Mimarlık Bölümü mezuniyet projeleri sergilendi

UKÜ İç Mimarlık Bölümü mezuniyet projeleri sergilendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Alsancak Belediyesi ileimzaladıkları “Tasarım ve İşbirliği Protokolü” kapsamında, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 2017-2018 Bahar Döneminde, öğretim görevlileri Ülfet Ü. Kenanoğlu, Ahmet M. Saymanlıer ve Pervin Abohorlu Doğramacı yönetimindeki “Butik Otel” temalı mezuniyet proje sergisi gerçekleştirildi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, üniversite olarak kendi ülkesine, kendi değerlerine sahip çıkan, ülkenin gelişmesine katkı koyan, yaşadığıülkenin içerisinde değişik kurumlarla işbirlikleri yaparak hem akademik birikimlerin aktarılacağı, hem de öğrencilerin kendilerini geliştireceği bir projenin altına imza attıklarını kaydetti. Prof. Dr. Nadiri, “Üniversite olarak önemli olan, ülkenin tarihi ve kültürel değerlerini bu tür koruyucu projeler üstlenerek bir farkındalık yaratmaktır” diyerek, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'e kendilerine bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederken, projede emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyenleri tebrik etti.

Alsancak Belediye Baskanı Fırat Ataser ise amaçlarının halkın ihtiyaç duyduğu ve görmek istediği projeleri bölgeye kazandırarak en iyi şekilde hizmet vermek olduğunu belirtti. Butik hotel konseptinibölgede yaymayı hedeflediklerine dikkat çeken Ataser, “Beldede sadece kumar turizminin yapılmadığını göstermek istiyoruz” dedi.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nezih Ayıran ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevinç Kurt ise İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 2017-2018 Bahar Dönemi kapsamında Old Milos tesislerinde yapılan “Butik Hotel” konulu bitirme projelerinin tasarım süreçlerinde,tasarımlarının Alsancak Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirileceğinin bilinmesinin öğrencilere büyük bir motivasyon kazandırdığını, başkanlığın bu konudaki olumlu yaklaşım ve ilgisinden tasarım eğitimi adına memnun olduklarını kaydettiler.

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