UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Yenilenen Akreditasyonu ile Yeni Akademik Yılda Öğrencilerini Bekliyor

Uluslararası Kıbrıs Universitesi (UKÜ), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF), sadece KKTC’de değil, bulunduğu coğrafyada öncü ve kaliteli eğitim veren önemli bir eğitim merkezi olma özelliği taşıyor.

GSTMF Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Bakanı Doç. Dr. Cemil Atakara, GSTM Fakültesi’nin Wolverhampton Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile çeşitli alanlarda işbirlikleri bulunduğunu kaydetti. Fakülte’nin her yıl bir çok seminer, çalıştay, sergi ve etkinliklere ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Doç. Dr. Atakara, “Ayrıca her yıl Tasarım Festivali düzenlenerek, birçok üniversite kurum ve kuruluşun da katılımıyla topluma hizmet anlamında da çalışma yapılmaktadır” dedi.

Fakülte bünyesinde Mimarlık (Türkçe ve İngilizce), İç Mimarlık (Türkçe ve İngilizce), Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Garafik Tasarım lisans programları bulunduğunu aktaran Atakara, Mimarlık yüksek lisans ve doktora yanı sıra İç Mimarlık, Grafik Tasarım yüksek lisans ve doktora programlarında da birçok farklı ülkeden gelen öğrencilere eğitim verdiklerini açıkladı.

Doç. Dr. Atakara, Mimarlık Bölümü’nün 2014 yılında Mimarlık Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edildiğini ve 2017 yılında tekrardan 3 yıl süre ile akreditasyonu yenilenerek, kalitesini ikinci kez belgelendiğine dikkat çekti. Öğrencilerin eğitim süreçlerinde katılmış oldukları yarışmalardan ödüller aldıklarını aktaran Atakara, bu başarıların sunulan eğitimin kalitesinin göstergesi olduğunu da kaydetti. Atakara, küçük gruplar ile stüdyo ortamında öğrencilerin eğitim aldığını belirterek, çeşitli labaratuvar imkanları, teknik geziler ve staj imkanları ile de mesleki hayatlarına hazırlandıklarını sözlerine ekledi.