banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91284
ALTIN
239.579
DOLAR
6.1588
STERLİN
7.9356
EURO
7.1993
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!
YENİ BİR ZAMMI KİMSE KALDIRAMAZ!
Okullar Ne Zaman Açılıyor...?
Son Dakika
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
banner282

UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Yenilenen Akreditasyonu ile Yeni Akademik Yılda Öğrencilerini Bekliyor

UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Yenilenen Akreditasyonu ile Yeni Akademik Yılda Öğrencilerini Bekliyor

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:14
UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Yenilenen Akreditasyonu ile Yeni Akademik Yılda Öğrencilerini Bekliyor

UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Yenilenen Akreditasyonu ile Yeni Akademik Yılda Öğrencilerini Bekliyor

Uluslararası Kıbrıs Universitesi (UKÜ), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF), sadece KKTC’de değil, bulunduğu coğrafyada öncü ve kaliteli eğitim veren önemli bir eğitim merkezi olma özelliği taşıyor.

GSTMF Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Bakanı Doç. Dr. Cemil Atakara, GSTM Fakültesi’nin  Wolverhampton Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile çeşitli alanlarda işbirlikleri bulunduğunu kaydetti. Fakülte’nin her yıl bir çok seminer, çalıştay, sergi ve etkinliklere ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Doç. Dr. Atakara, “Ayrıca her yıl Tasarım Festivali düzenlenerek, birçok üniversite kurum ve kuruluşun da katılımıyla topluma hizmet anlamında da çalışma yapılmaktadır” dedi.

Fakülte bünyesinde Mimarlık (Türkçe ve İngilizce), İç Mimarlık (Türkçe ve İngilizce), Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Garafik Tasarım lisans programları bulunduğunu aktaran Atakara, Mimarlık yüksek lisans ve doktora yanı sıra İç Mimarlık, Grafik Tasarım yüksek lisans ve doktora programlarında da birçok farklı ülkeden gelen öğrencilere eğitim verdiklerini açıkladı.

Doç. Dr. Atakara, Mimarlık Bölümü’nün 2014 yılında Mimarlık Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edildiğini ve  2017 yılında tekrardan 3 yıl süre ile akreditasyonu yenilenerek, kalitesini ikinci kez belgelendiğine dikkat çekti. Öğrencilerin eğitim süreçlerinde katılmış oldukları yarışmalardan ödüller aldıklarını aktaran Atakara, bu başarıların sunulan eğitimin kalitesinin göstergesi olduğunu da kaydetti. Atakara, küçük gruplar  ile stüdyo ortamında öğrencilerin eğitim aldığını belirterek, çeşitli labaratuvar imkanları, teknik geziler ve staj imkanları ile de mesleki hayatlarına hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman, komutanları kabul etti
Başbakan Erhürman, komutanları kabul etti
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!
DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTELİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR
DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTELİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR
Uluçay, komutanları kabul etti
Uluçay, komutanları kabul etti
Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan ziyareti konusunda uyarı yayınladı
Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan ziyareti konusunda uyarı yayınladı
Lıons Kulüpleri ile İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Kumdan Kale” etkinliğinde dereceye girenler ödüllendirildi
Lıons Kulüpleri ile İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Kumdan Kale” etkinliğinde dereceye girenler ödüllendirildi
Akıncı, KTBK ve 39. Tümen Komutanlarını kabul etti
Akıncı, KTBK ve 39. Tümen Komutanlarını kabul etti
22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
Güngördü, Tenis Kulübünü Kabul Etti
Güngördü, Tenis Kulübünü Kabul Etti
Tarım Bakanlığı’ndan Babutsa Açıklaması…
Tarım Bakanlığı’ndan Babutsa Açıklaması…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim