UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 95. Sayısı Yayımlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ’ın genel yayın yönetmenliğinde Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 95’inci sayısı yayımlandı.

Dergi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Metin Karadağ, UKÜ’nün 57. sayıdan itibaren yayını olarak çıkmakta olan uluslararası hakemli Folklor/Edebiyat dergisinin 95. sayısında 17 makale, bir çeviri, 2 kitap tanıtımı ve bir folklor kaynak kişisi tanıtım yazıları yer aldığını açıkladı. Dergi’nin Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ayları olarak yılda 4 kez yayımlandığında dikkat çeken Prof. Dr. Karadağ, ayrıca birçok ulusal ve uluslararası indeksler tarafından tarandığını ve veritabanlarında yer aldığını da kaydetti.

Son sayı ilgili bir açıklama yapan Dergi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Metin Karadağ, dergiye gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, 2018 yılı sayılarında makale kontenjanının dolduğunu belirtti. Karadağ, dergide 2019 yılı sayılarına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü de bildirdi.

Folklor/Edebiyat dergisinin ULAKBİM-Dergipark üzerinden de makale kabulü hatırlatan Prof. Dr. Karadağ, derginin kendi sitesinde Makale Takip Sistemi başlattığını belirtti. Karadağ, bu sistemle yazar-hakem dergi yönetimi ilişkilerini daha hızlı ve açık bir şekilde sürdürdüklerini açıkladı.

Makale formatlarında uluslararası ölçütlerde birlik sağlandığını ifade eden Prof. Dr. Karadağ, Folklor/Edebiyat dergisinin salt UKÜ’nün değil, tüm akademik/bilimsel dünyanın güvenilir bir bilgi kaynağı olması yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini belirtti. Karadağ, başta çalışma arkadaşları olmak üzere bu sayıda yer alan yazarlara, hakem ve emeği geçenlere teşekkür ederek, dergiyi daha ileri düzeylere ulaştırmaya azimli ve kararlı olduklarını söyledi.