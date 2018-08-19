UKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN ÜNLÜ KIBRISLI TÜRK ŞAİR OSMAN TÜRKAY’IN BELGESELİ HAZIRLANIYOR

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi tarafından dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk şair Osman Türkay’ın hayatını, eserlerini ve düşüncelerini ele alan bir belgesel hazırlanıyor.

Söz konusu belgesel hakkında açıklama yapan UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Metin Karadağ, Osman Türkay’ın Kıbrıs Türkleri arasında evrensel sanatçı kimliğine ulaşmış bir şair olduğunu belirtti. Prof. Dr. Karadağ, UKÜ’nün topluma hizmet ve toplum değerlerini koruma, geliştirme amaçları bağlamında şairin hayatı, eserleri ve düşünceleri hakkında bir araştırma projesine dayalı bir belgesel hazırladıklarını kaydetti.

Senaryo çalışmalarını ise Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç ile birlikte hazırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Metin Karadağ “Üniversitemiz Mütevelli Heyeti ve Rektörlüğümüzün Kıbrıs merkezli araştırmalara verdiği olanaklarla, gerekli akademik ve bilimsel işlemlerden sonra onaylanan projeyle KKTC’de ilk kez bir şair, bir araştırma projesiyle değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı. Karadağ, söz konusu araştırma projesini ayrıca İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Radyo ve Televizyon Bölümü’nün teknik katkılarıyla düzeyli bir belgesel olarak sunacaklarını ifade etti.

Çeşitli uzman kişiler, şair ve eleştirmenlerin katılımıyla belgeselin hazırlanacağını kaydeden Prof. Dr. M. Karadağ, öncelikle adada ve daha sonra gerekli yabancı dil çevirimleriyle belgeseli evrensel kapsamda yayımlayacaklarına dikkat çekti. Karadağ, “Projede amacımız, Kıbrıs Türklerinin sanat ve edebiyat alanlarında yetkin, saygın ürünler verdiklerini, çağdaş ve modern toplum niteliklerine sahip olduklarını kanıtlamaktır”dedi.

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Metin Karadağ, çekimleri sürdürülen belgeselin 2019 bahar dönemine tamamlanacağını açıkladı.