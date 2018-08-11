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UKÜ Eczacılık Fakültesi Tarafından Ülkenin Önemli Sağlık Sorunlarından Meme Kanseri Konusunda Çalışma

UKÜ Eczacılık Fakültesi Tarafından Ülkenin Önemli Sağlık Sorunlarından Meme Kanseri Konusunda Çalışma

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:47
UKÜ Eczacılık Fakültesi Tarafından Ülkenin Önemli Sağlık Sorunlarından Meme Kanseri Konusunda Çalışma

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, meme kanserinin tüm dünyada özellikle kadınları etkileyen ölümcül hastalıklar arasında yer aldığını açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, gelişmiş ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalışmalar sonucu göğüs kanseri ile ilgili olabilecek bazı risk faktörlerinin saptandığını belirterek, genetik, çevresel, jinekolojik noktalara ek olarak göğüs kanserinin etnik köken ve coğrafik lokasyona bağlı olarak risk faktörlerinin değişebileceğinin belirlendiğini kaydetti.  

Mamografi kullanımı, vücut ağırlığı, alkol kullanımı, fiziksel aktivite, sosyoekonomik durum ve diyetin kanser oluşumunda risk faktörü olduğuna dikkat çeken Çınar, gelişen moleküler biyoloji ve genetik çalışmalar sonucunda keşfedilen BRCA geninin de meme kanserine ciddi bir yatkınlık sağlayan faktörler arasında bulunduğunu aktardı. Yrd. Doç. Dr. Çınar, Kuzey Kıbrıs kapsamında yapılan çalışmalara da değinerek, “Ülkede yılda yaklaşık 100,000’de 200 genel kanser vakası görülüyor. Tiroid, kolorektal ve akciğer kanserleri de yüksek oranda görülmesine rağmen meme kanseri KKTC’de en sık görülen kanser türüdür” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Çınar KKTC’deki kanser, özelde de meme kanseri durumunu konu almak üzere bir anket çalışması yürüttüklerini kaydederek, “Bu anketi Kıbrıslı Türkler ve toplum sağlığımız için, var olan toplumsal kanser problemimiz hakkında detaylı bilimsel veri edinmek adına KKTC ile ilgili dünyada bilinenden farklı veriler elde edilebileceği hipotezi üzerinde durarak çalıştık” şeklinde konuştu.

Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Ender Volkan Çınar, anket çalışmasının kendisi yanı sıra Dr. Övgü İşbilen, Klinik Nöro-Psikolog Eliz Volkan ve fakülte öğretim görevlileri tarafından yürütüldüğünü aktararak, anketin Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yüksek sayıda gönüllü tarafından doldurulmasının çıkan sonuçların güvenilirliği açısından önem arz edeceğini belirtti.

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