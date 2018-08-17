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UKÜ Eczacılık Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılında Aday Öğrencilerini Bekliyor

UKÜ Eczacılık Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılında Aday Öğrencilerini Bekliyor

17 Ağustos 2018 Cuma 21:36
UKÜ Eczacılık Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılında Aday Öğrencilerini Bekliyor

UKÜ Eczacılık Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılında Aday Öğrencilerini Bekliyor

Kaliteli, çağdaş eğitim programı ve Kuzey Kıbrıs’ın en ileri teknolojisine sahip Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki yeni laboratuvarlar ve derslikleriyle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi, 2018-2019 akademik yılında aday öğrencilerini bekliyor

Yeniliklere açık, bilimsel gelişmelere duyarlı, kültürlü, donanımlı, araştırmacı, sorgulayıcı, uluslararası ilişkileri güçlü ve üretken eczacılar yetiştirmeyi amaçlayan UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, bölümün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı olduğunu belirtti.  

Fakültenin hem akademik hem de sosyal yönleri ile aktif  olduğunu ve çeşitli organizasyonlara üyeliklerinin bulunduğunu ifade eden Çınar, European Pharmaceutical Students Association karar merciinde oy verme yetkisi ile Kuzey Kıbrıs’ta tek üye olan CIUPSA UKÜ Öğrenci Örgütü’nün bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Çınar, fakültenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını ise Pharmacy Council of Nigeria tarafından akredite edilerek taçlandırdıklarını sözlerine ekledi. Eczacılık Fakültesi’nin University of Rome- Tor Vergata ile yapılan anlaşma gereği Eczacılık öğrencilerine çift diploma ile mezun olma fırsatı sunduklarını kaydeden Çınar, bu sayede öğrencilerin hem Eczacılık eğitimlerine uluslararası şekilde devam etme hem de farklı bir kültürü deneyimleme şansı elde edeceklerini aktardı.

Eczacılık Fakültesi’nin üst düzey alt yapıya sahip Bilim ve Teknoloji binasına taşınması sonucu daha da büyük bir ivme kazandığının altını çizen Yrd. Doç. Dr. Çınar, bu hızlı gelişmenin Eczacılık Bölümü altında yer alan MPharm ve PharmD lisans programlarının açılması ile devam ettiğini aktardı. Son dönemde açılan  Farmakognozi alanında bir yüksek lisans programını da başlattıklarını kaydeden Çınar, Eczacılık Teknolojisi alanında ise doktora programı açılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

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