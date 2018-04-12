UKÜ'de, Türk Mitolojisi’nin Sembolik Dili İrdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Türkçe Kulübü tarafından “Edebî Motiflerden Görsel Motiflere Türk Mitolojisi’nin Sembolik Dili” adlı konferans düzenlendi.

Türk Mitolojisi’nin sembolik dilini araştıran ve konu hakkında öğrencilerle paylaşımda bulunan Prof. Dr. Remzi Duran, destan, mit ve hikâye gibi anlatmaların edebî motiflerden görsel motiflere, görsel sanatlara nasıl yansıdığı hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Duran, görsel sanatlar alanında, insan elinden çıkmış her şeyin bir arka planı, bir anlamı olduğunu ortaya koymaya çalıştığını ve bir sanat tarihçisi olarak, bu anlamları araştırdığını ifade etti. Sanat tarihi alanında pek çok resimle ve görselle karşılaştıklarını belirten Duran, bunları araştırırken sahip oldukları hikâyeleri bilmenin de ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Duran, Türk toplumunun kültürel değerlerindeki motif ve izlerin pek çok sanatçının eserine yansıdığını da aktardı. Türk toplumunun evreni nasıl algıladığından da bahseden Remzi Duran, Türk sanatçıların bunu yaparken, gerek dinsel gerekse hayvan ve bitki motiflerinden yararlandığını da sözlerine ekledi.

Türkçe Kulübü Akademik Danışmanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Kayhan ise "Edebî Motiflerden Görsel Motiflere Türk Mitolojisi’nin Sembolik Dili" konulu konferansın, öğrencilerin sahip oldukları pek çok bilgiyi, disiplinler arası bir düzlemde değerlendirme fırsatı yakalamalarına yardımcı olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Kayhan Türk mitolojisinde var olan pek çok anlatımın, özellikle destanların sanata ve tarihe yansımalarının irdelendiği bu konferansın öğrenciler için çok faydalı olduğunu da belirtti.