UKÜ, Bilimsel Çalışmalarda Emin Adımlarla Yükselişine Devam Ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 109 farklı ülkeden öğrencisiyle oluşturduğu çok kültürlü yapısı, uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş uluslararası standartlarındaki eğitim modeli ve üniversitelerin en önemli misyonlarından olan bilimsel çalışmaları ile içinde bulunduğumuz coğrafyanın lider yükseköğretim kurumlarındandır.

UKÜ Basın, Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; Üniversite 2017-2018 Akademik Yılı’nda 100 bilimsel toplantı, 32 kültürel konferans ve 38 sergi düzenlerken, yurtiçi ve yurtdışından alanlarında uzman 131 konuşmacıyı ağırladı. Ayrıca 2017-2018 Akademik Yılı yayınları değerlendirildiğinde, UKÜ bünyesinde bulunan öğretim üyeleri tarafından 16 ulusal kitap, 7 uluslararası kitap, 38 ulusal kitapta bölüm yazarlığı ve 10 uluslararası kitapta bölüm yazarlığı yapıldığı da belirtildi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, akademisyenlerinin SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded ve diğer uluslararası dizinlerde taranan toplam 213 uluslararası makale ile 47 ulusal makalenin yine 2017-2018 Akademik Yılı süresince yayınlandığı da açıklandı. Uluslararası kongrelerde 179, ulusal kongrelerde ise 57 bildiri sunulup, bu bildirilerin kongre bildiri kitaplarında yayınlandığı da aktarıldı.

UKÜ Basın, Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü bilimsel, ekonomik ve topluma faydası olan yenilikçi çalışmaların yapılması için büyük, orta, küçük ölçekli yürütülen 4 ulusal proje ile 3 uluslararası projenin tamamlandığını, 16 projenin ise devam ettiği bilgisini verdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi gerek Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile gerekse de sektördeki kurumlar ile yaptığı işbirliği antlaşmalarıyla öğrencilerine hem eğitimlerine hem de mesleki geleceklerine katkıda bulunuyor.