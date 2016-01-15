UKÜ Akut Kulübü Üyeleri Sertifikalarını Aldı



Uluslararası Kıbrıs Ünivesitesi (UKÜ) Arama-Kurtarma (AKUT) Kulübü üyeleri sertifikalarını aldı.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, Merit Otel’de düzenlenen kokteyle Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Fatih Yarımbaş, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, UKÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Yusuf Çelik, UKÜ AKUT Kulübü Danışmanı Hasan Özenkaya ve öğrenciler katıldı.

“İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

UKÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

AKUT KULÜBÜ NEDİR?

UKÜ AKUT Kulübü, 2010 yılından itibaren çalışmalarını sürdürüyor. UKÜ AKUT Kulübü, Sivil Savunma Teşkilatı’nın verdiği arama kurtarma eğitimlerine ve uluslararası nitelik kazanan sivil savunma tatbikatlarına katılım gösterip, ülkedeki sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışıyor.





