UKÜ, “Akdeniz’de Bir İsviçreli – Le Corbusier” Temalı Uluslararası Seminer Düzenliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, modern mimarlık ve tasarım dünyasının öncülerinden Le Corbusier ile ilgili uluslararası seminer gerçekleştiriliyor.

UKÜ açıklamasına göre, “Akdeniz’de Bir İsviçreli – Le Corbusier” temasıyla 10-13 Aralık tarihlerinde UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda düzenlenecek seminerde değişik ülkelerden alanlarında uluslararası tanınmışlığı olan 12 konuşmacı yer alacak.

Açıklamaya göre, hazırlıkları yaklaşık bir yılı aşkın süredir devam eden ve UKÜ dışında Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den çeşitli kuruluşların da katkıda bulunduğu etkinlikte akademisyenler, profesyonel meslek insanları, kültürel gruplar, Kıbrıs okullarından ve yurt dışından öğrenciler bir araya gelecek.