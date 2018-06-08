UKÜ, 4. Ulusal Aşçılık Kampı ve Çalıştayı’na katıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Koordinatörü Öğretim Görevlisi Esat Kastambollu ile UKÜ’lü öğrenciler, Mengen Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Aşçılık Kampı Çalıştayı’na katıldı.

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde gerçekleşen çalıştaya, 56 üniversiteden 61 öğretim elemanı katkı koydu. Dört farklı oturum olarak organize edilen çalıştayın ilk oturumunda, uygulama dersleri ile ilgili 81 sorun alanı tespit edildi. Doç. Dr. Orhan Uludağ öğretim elemanları, eğitim programı, fiziki şartlar-altyapı-bütçe ve öğrenci konularının temel alındığını belirterek, bir dizi önerilerin takım halinde hazırlanarak, raporlaştırıldığına dikkat çekti.

Doç Dr. Orhan Uludağ, oturumda fiziki şartlar, altyapı ve bütçe ile ilgili altı ana sorun alanı tespit edildiğini belirterek, sarf malzemelerin temini ve bütçe planı, eğitim mutfaklarının planlanması, altyapı sorunları, gıda ürünleri tedarik sorunu, teknik donanım ve uzman ile iş sağlığı - güvenliği olarak belirlendiğini açıkladı. Sorunların çözümüne ilişkin programların açıldığını vurgulayan Uludağ, bütçelerin belirlenmesi, uzman görüşü alınarak uygulama mutfaklarının planlanması, engelsiz mutfak alanlarının oluşturulması, tedarikçiler ile işbirliği yapılması, üniversite bünyesinde uygulama seralarının oluşturulması, uygulama alanları için laborant/teknisyen istihdamının sağlanması, öğrencilere portör muayenelerinin yaptırılması gibi öneriler geliştirildiğini söyledi. Komite tarafından hazırlanan rapor önerilerinin yol gösterici nitelikte olduğunu aktaran Uludağ, bu önerilerin müfredat güncelleme hususlarında ve uygulamalı eğitimin gelişimini bir adım ileri taşıyacak vasıfa sahip olduklarını kaydetti.