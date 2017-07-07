UKÜ 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı

ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA MEZUNU 1350 ÖĞRENCİYE DİPLOMALARI VERİLDİ

SİBER: “İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KKTC ÇOK ZENGİN BİR ÜLKE; BİRÇOK SORUNU DA BU NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İLE ÇÖZEBİLİRİZ”

BEROVA: “KKTC’DE YÜKSEKÖĞRENİMİN GELDİĞİ NOKTA ADINA GURURLUYUM”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) 2016-2017 Akademik Yılı’nda mezun ettiği 1350 öğrencisine dün akşam düzenlenen törenle diplomaları verildi.

UKÜ Amfi Tiyatro’da düzenlenen Mezuniyet Töreni’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere mezun olmaya hak kazanan 1350 öğrenci diplomalarını aldı.

Törene Cumhurbaşkanı Vekili Cumhriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden Mevlüt Yasin Saatçi, üniversitenin akademik kadrosu, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından sırasıyla mezunlar adına Mehmet Miçooğulları ve Rite Debretsion; UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber birer konuşma yaptı.

SİBER: “İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KKTC ÇOK ZENGİN BİR ÜLKE; BİRÇOK SORUNU DA BU NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İLE ÇÖZEBİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, insan kaynakları açısından KKTC’nin çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının layık olmadığı birçok sorunla karşı karşıya olduğunu dile getiren Siber, öz eleştirilerini yapmaları gerektiğini kaydetti ancak kendilerini üzen birçok sorunu da bu nitelikli insan kaynağı ile çözebileceklerini belirtti. Siber, “Yeter ki çalışalım ve çözüm bulalım” dedi.

Ülke için İsviçre’de önemli günlerden geçildiğini ve çok uzun yıllardır süren Kıbrıs sorunu için “artık bir son” nitelemesi yapıldığını ifade eden Siber, Kıbrıs Türk tarafının eskiden beridir yaşayabilir, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüme hazır olduğunu ifade etti.

Bir toplumun yapılan anlaşma ile hakkının yendiğine inanması halinde bu anlaşmanın yaşayamayacağını kaydeden Siber, böyle bir durumda başta kazandı gibi görün tarafın da aslında kaybedeceğini ifade etti.

Siber, daha güzel bir dünya için hak-adalet temelinde yapılacak çalışmaların önemine de işaret etti.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, mezunlara hayaller kurmaları ve hayallerinin peşinden koşmalarını da tavsiye etti ve “Mutlaka kazanırsınız” dedi.

BEROVA: “KKTC’DE YÜKSEKÖĞRENİMİN GELDİĞİ NOKTA ADINA GURURLUYUM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, KKTC’de yükseköğrenimin geldiği nokta adına gururlandığını kaydetti. Gençlerin mezun olup ülkelerine KKTC’nin birer kültür elçisi olarak döneceklerini ifade eden Berova, hocalarının onlara kattıklarını ise hep hatırlayacaklarını söyledi.

Gençlerin mesleklerinde bir çok başarıya imza atacaklarını, kurdukları dostluk bağlarının devam edeceğini belirten Berova, gençlere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

NADİRİ: “FARKLILIKLARA VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE DAİMA AÇIK VE SAYGILI OLUN”

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri konuşmasında, mezun ettikleri öğrencilerin birçok ülkenin kalkınmasına, gelişim, modernizasyon ve imarına hizmet verdiğini kaydetti.

Aldıkları eğitimin gençlerin kişisel gelişim ve öz güvenine büyük etki edeceğini kaydeden Nadiri, amaçlarının entelektüel gelişimine katkı sağlayarak ve bilgi seviyelerini en üste çıkararak, dinamik dünya koşullarında gençlerin başarılı olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Nadiri, gençlere farklılıklara ve çok kültürlülüğe daima açık ve saygılı olmaları ve hoşgörülü olmalarını da öğütledi.

MİÇOOĞULLARI: “HOCALARIMIZIN EMEĞİNİN KARIŞLILIĞINI ÜLKELERİMİZE VE İNSANLIĞA HİZMET EDEREK ÖDEYECEĞİZ”

Mezun öğrenciler adına konuşan Mehmet Miçooğulları, hem gururlu hem de mutlu hissettiğini kaydetti ve mezuniyetin kariyerlerinde ve hayatlarında yeni bir başlangıç olacağını ifade etti.

Meslek sahibi olmaları için kendilerini yetiştiren hocalarına teşekkür eden Miçooğulları, hocalarının emeğinin karşılığını ülkelerine ve insanlığa hizmet ederek vereceklerini kaydetti.

DEBRETSION: “SORUNLARIMIZI ÇÖZMEYİ ÖĞRETEN DENEYİMLER YAŞADIK”

Mezun öğrenciler adında ikinci konuşmayı yapan Rita Debretsion ise UKÜ’nün kendilerine bir ev olduğunu kaydetti ve farklı ülkelerden gelen gençlerle birlikte kişisel gelişimlerine ve büyümelerine büyük katkı koyan, sorunlarını çözmeyi öğreten deneyimler yaşadıkların belirtti.

Debretsion, potansiyellerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyacak birçok hayalleri olduğunu ve mezuniyet ile yeni bir serüvene başlayacaklarını da söyledi.

Miçooğulları ile Debretsion konuşmalarının ardından temsili ağaç dikimi de gerçekleştirdiler.