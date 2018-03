Ukrayna'daki Gelişmeler

UKRAYNA MİLLİ GÜVENLİK VE SAVUNMA KURULU SEKRETERİ TURÇİNOV:

"RUSYA HER AN GENİŞ KAPSAMLI SAVAŞ BAŞLATABİLİR. BUNA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Aleksandr Turçinov, Rusya'nın her an geniş kapsamlı savaş başlatabileceğini ve ülkesinin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri olarak atanan eski Meclis Başkanı Aleksandr Turçinov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın her an geniş kapsamlı savaş başlatabileceğini söyleyerek "işgal edilen toprakların kurtarılması ve saldırılara hazırlıklı olunması açısından tüm güçleri seferber etmekten başka seçeneklerinin olmadığını" vurguladı.

"Ukrayna'da savaşın devam ettiğini ve bu savaşı nükleer silahı bulunan saldırganın başlattığını" ifade eden Turçinov, ordusu ve ekonomisi harap olan Ukrayna'nın bu savaşa tamamen hazırlıksız yakalandığını, buna rağmen orduyu yeniden kurduklarını belirtti.

"Ülkesinin, topraklarının bir kısmını kaybettiğini, Rusya'nın ihlal ettiği ateşkes sürecinin her an savaşa dönüşebileceğini" söyleyen Turçinov, "Rusya her an geniş kapsamlı savaş başlatabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Turçinov, Ukrayna'nın en kısa zamanda 100 bin yedek askere sahip silahlı kuvvetlerini oluşturacağına işaret ederek yeni seferberliğin ilan edilmesi ve yedek asker sayısı konusunda Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu'nun karar vereceğini kaydetti.

Ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu, Bakanlar Kurulu'nun kemer sıkma tedbirleri aldığını hatırlatan Turçinov, buna rağmen silahlı kuvvetler için kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.