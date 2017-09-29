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29 Eylül 2017 Cuma 12:46

Uğurluşanlıtürk teminata bağlandı

Uğurluşanlıtürk teminata bağlandı
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 Uğurluşanlıtürk teminata bağlandı

 

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Lefkoşa’da başka emlak şirketlerine ait olan evleri kendi sorumluluğundaymış gibi gösterip farklı kişilere kiralaması üzerine zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün sahtekârlıkla temin ettiği para miktarı 60 bin TL’ye ulaştı. Aleyhinde başlatılan soruşturma kısmen tamamlanan zanlı dün teminata talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 

Mahkemede mesele ilgili ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fahri Gümüşsoy olayla ilgili bulguları aktardı. Gümüşsoy Temmuz – Eylül 2017ayları içerisinde Lefkoşa’da kiralık ev sitelerine aslında kiralama yetkisi olmadığı başka evlerin resimlerini kullanarak Lapis Emlak adı altında yayınlayarak kiralayan Lapis Emlak Direktörü zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün sahte kiralama sözleşmeleri ile kiralayarak sahtekârlıkla 60 bin TL para aldığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlının etki etme olasılığının kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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