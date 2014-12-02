Uğur Boral'ın Acı Günü

Beşiktaşlı futbolcu Uğur Boral'ın vefat eden babası Saldıray Boral için İstanbul'da bir tören düzenlendi.

Gazi Mahallesi'ndeki cemevinde gerçekleştirilen törende siyah-beyazlı futbolcular ve teknik direktör Slaven Bilic, Uğur Boral'ı yalnız bırakmadı.



Beşiktaş Kulübü Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mete Vardar, teknik direktör Slaven Bilic ve oyuncular Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, İsmail Köybaşı, Serdar Kurtuluş, Veli Kavlak ve Atınç Nukan da cemevine gelerek tecrübeli oyuncuya destek verdi. Törende gözyaşlarını tutamayan Uğur Boral'ı kaptan Tolga Zengin teselli etmeye çalıştı.



Bu arada 63 yaşında vefat eden Saldıray Boral'in cenazesi, yarın Tokat'ta defnedilecek.