Ufü İle İtü-kktc Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC (İTÜ-KKTC) eğitim araştırma yerleşkeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

UFÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokole, UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

Protokol, öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, kısa dönem programlar, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi, araştırma projeleri ve yayınlarda işbirliği, ortak seminerler, konferanslar ve diğer bilimsel etkinlikler ve ortak kültürel etkinliklerin düzenlenmesini içeriyor.

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