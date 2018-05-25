Ufü’de Yazarlık Çalıştayı

Lefkoşa,25 Mayıs 18 : Uluslararası Final Üniversitesi’nde (UFÜ) Tangül Çağıner Kütüphanesi Müdürlüğü ve Springer Nature Türkiye işbirliğinde “Yazarlık Çalıştay”ı gerçekleştirildi. UFÜ’den yapılan açıklamaya göre Springer Nature’nin Türkiye temsilcileri Merve Okur Kargülle ve Şahin Giray etkinliğe konuşmacı olarak katılarak katılımcılara akademik yayın süreçlerinde izlenmesi gereken yol ve kaliteli akademik makalelerin hazırlanması için gerekli bilgiler hakkında eğitim verdi.(DOĞ/HÖ)