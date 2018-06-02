UFÜ Yerleştirme ve Burs Sınavı Yapıldı!

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) 2018 – 2019 Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sınavı yapıldı.

Üniversite’den verilen bilgiye göre, sınav sonuçları www.final.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Başarılı öğrencilere yüzde elliden yüzde yüze kadar burs imkanı sağlanacak.

Sınav neticesine göre, öğrenciler, “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik”, “Türkçe Öğretmenliği”, “Okul Öncesi Öğretmenliği”, “İngilizce Öğretmenliği”, “İlköğretim Matematik Öğretmenliği”, “Turizm ve Otel İşletmeciliği”, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” ile “Psikoloji” olmak üzere toplamda 8 bölüme yerleştirilecek.

Öğrencilere kayıt sonrasında, noter onaylı “işe alım garanti belgesi” de verilecek.



