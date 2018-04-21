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Ufacık adada bulundu

Teknoloji dünyasını derinden sarsacak! Değeri tam 500 milyar dolar...

Ufacık adada bulundu

Teknoloji dünyasını derinden sarsacak! Değeri tam 500 milyar dolar...

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:20
Ufacık adada bulundu

Japonya'daki Minami-Torishima Adası'nda elektronik, otomotiv ve teknoloji dünyasını etkileyen bir keşif yapıldı. Üzerinde yaşam olmayan ve yaklaşık 1.3 kilometrekarelik adada cep telefonundan uzay mekiği yapımına kadar kullanılabilecek element ve değerli taş bulundu.

Japonya’nın açıklarında bulunan Minami-Torishima Adası’nda büyük bir keşif yapıldı. Bir dönem askeri pist olarak kullanılan ve üzerinde yaşam bulunmayan adada incelemelerini tamamlayan uzmanlar, sadece 1.3 kilometrelik adanın üzerinde çok nadir element ve değerli taşlar buldu.

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Uzmanlar, yttrium, europium, terbium ve disprosiyum maddelerinin bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar bu metal ve elementlerin piyasaya değerinin yaklaşık 500 milyar dolar olduğunu açıklarken, bu maddelerin iPhone’lardan, uzay mekiklerine, kamera lenslerinden füze savunma sistemlerine kadar birçok cihazda kullanılabileceğini ifade etti.

Yttrium’un yarım kilosunun 3.400 dolar, europium’un 100 gramının 20.000 dolar ve terbium’un 100 gramının 1800 dolar olduğunu açıklayan uzmanlar, ada üzerinde yaklaşık 1.2 milyon tonluk madde bulunduğu belirtildi. Araştırmayı Wall Street Journal gazetesine aktaran uzmanlar, “Bu Japonya için oyun değiştirici bir gelişme. Bu elementleri adada toplamak çok pahalı ama bu durum ürünlerin geliştirilmesine büyük katkı sağlar” dedi.

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