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Ucuz iPhone gelecek mi? Ucuz iPhone için tarih şekillendi…

Apple Eylül ayında yeni iPhone tanıtacak söylentisi ve bu modelin diğer iPhone modellerine nazaran biraz daha hesaplı olacağı teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Yeni ve ucuz iPhone ne kadar olacak sorusu merak konusu oldu...

Ucuz iPhone gelecek mi? Ucuz iPhone için tarih şekillendi…

Apple Eylül ayında yeni iPhone tanıtacak söylentisi ve bu modelin diğer iPhone modellerine nazaran biraz daha hesaplı olacağı teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Yeni ve ucuz iPhone ne kadar olacak sorusu merak konusu oldu...

20 Nisan 2018 Cuma 00:17
Ucuz iPhone gelecek mi? Ucuz iPhone için tarih şekillendi…

Bütçe dostu olması beklenen iPhone ne zaman çıkacak? Gelecek aylarda Apple'ın ucuz iPhone modeli ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Ucuz iPhone modeline dair bazı detaylar da ortaya çıkıyor…

UCUZ iPHONE NASIL OLACAK?

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Apple'ın bu yıl karşımıza ucuz iPhone modeli ile çıkacağını dile getirdi. 6.1 inç'lik LCD ekrana sahip olması beklenen bütçe dostu iPhone'un, 550 dolar seviyesinde satılacağı söyleniyor.

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Türkiye'de 2.500 TL ila 3.000 TL arasında bir fiyatta satılması beklenen bu modelin çift SIM desteği ile gelmesi bekleniyor. Ancak bu çift SIM'li iPhone'un 100 dolar daha pahalı olacağın altı çiziliyor. Gücünü Apple A10 yonga setinden ve 2 GB RAM‘den alması beklenen uygun fiyatlı iPhone, 3D Touch ekran teknolojisini barındırabilir.

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