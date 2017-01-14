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14 Ocak 2017 Cumartesi 11:04

Ucuz Atlatıldı!

Ucuz Atlatıldı!
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Ucuz Atlatıldı!
Dün gece Lefkoşa’da felaketin eşiğinden dönüldü.

Bedrettin Demirel Caddesi’nde EU 754 plakalı aracıyla Kuzey istikametine doğru seyir halinde olan Yaşar Kızıltan (E-19), Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi’ne giriş yaptığı sırada yüzde 77 promil alkollü olarak kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek, yolun sağında bulunan Nestle Gıda LTD’e ait bahçe duvarına çarptı.

Araç, çarpmanın şiddetiyle alev aldı. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangın sonucu, söz konusu araçta 2000 tl, Nestle Gıda Ltd.’e ait duvarda ise 1000 tl maddi hasar meydana geldi.

Tahkikatın devam ettiği bildirildi.



Fotoğraf: Ahmet İKİDERELİ

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