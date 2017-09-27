Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:56

Üçüncü Ülkeden Gelen Çalışanların Maaşları Tartışması…

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu, üçüncü ülkelerden ülkeye çalışmaya gelen işçilere uygulanacak ücret konusundaki tartışmalara yazılı açıklamayla cevap verdi.

Üçüncü Ülkeden Gelen Çalışanların Maaşları Tartışması…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

SANAYİ ODASI: “GÖRÜŞLER ODAMIZIN ÖZGÜR GÖRÜŞLERİ”

“GÖRÜŞLER BİRBİYLE AYNI OLMAYABİLİR”

“HAKARET İÇEREN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALMAYACAĞIMIZI VE KINADIĞIMIZI BİLDİRİRİZ”

Lefkoşa, 27 Eylül 17 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu, üçüncü ülkelerden ülkeye çalışmaya gelen işçilere uygulanacak ücret konusundaki tartışmalara yazılı açıklamayla cevap verdi.

Sanayi Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, demokratik ve özgür ülkelerde olduğu gibi ve tıpkı diğer kuruluşlar gibi Oda’nın da görüş beyan ettiği ve bunun odanın özgür görüşü olduğu kaydedilerek, görüşlerin birbiriyle aynı olamayabileceği belirtildi.

Sanayi Odası’na yönelik eleştirilerin, demokratik temayüller içerisinde medeni, modern ve uygar insanlara özgü bir davranış şeklinde yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, olayın çeşitli çevrelerce başka yönlere çekildiği, Oda Başkanı Mustafa Kaymak’ın şahsına yöneldiği, hakaretlere varan linç girişimi başlatıldığı ifade edildi.

“KENDİSİNİN DEĞİL ODANIN GÖRÜŞLERİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konuyla alakası olmayan suçlayıcı ve aşağılayıcı cümlelerle, şahsi ithamlarla, üslup yoksunu açıklamalarla saldırlar yapılmaktadır. Başkanımız Sayın Mustafa Kaymak KTSO’yu temsilen ilgili bakan ile görüşmedeydi. Orada aktardıkları da kendisinin değil, odanın görüşüdür.

Dünyada ve yakın çevremizde bahsi geçen ücret uygulamaları halihazırda yapılmaktadır. Bunu kurum olarak ilk kez biz ortaya atmıyoruz.

Bunu talep etme gerekçelerimizi de ortaya koyuyoruz. Bunu talep ederken de kimseye saldırmıyoruz. Sadece demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Kullanmaya da devam edeceğiz.

Bu ve buna benzer hakaret içeren açıklamaları dikkate almayacağımızı ve kınadığımızı bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(RU/GÜL)  EK: SANAYİ ODASI’NIN BAKAN SANER’E VERDİĞİ YAZI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 TL Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla...

Haberi Oku