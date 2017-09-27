Üçüncü Ülkeden Gelen Çalışanların Maaşları Tartışması…

SANAYİ ODASI: “GÖRÜŞLER ODAMIZIN ÖZGÜR GÖRÜŞLERİ”

“GÖRÜŞLER BİRBİYLE AYNI OLMAYABİLİR”

“HAKARET İÇEREN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALMAYACAĞIMIZI VE KINADIĞIMIZI BİLDİRİRİZ”

Lefkoşa, 27 Eylül 17 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu, üçüncü ülkelerden ülkeye çalışmaya gelen işçilere uygulanacak ücret konusundaki tartışmalara yazılı açıklamayla cevap verdi.

Sanayi Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, demokratik ve özgür ülkelerde olduğu gibi ve tıpkı diğer kuruluşlar gibi Oda’nın da görüş beyan ettiği ve bunun odanın özgür görüşü olduğu kaydedilerek, görüşlerin birbiriyle aynı olamayabileceği belirtildi.

Sanayi Odası’na yönelik eleştirilerin, demokratik temayüller içerisinde medeni, modern ve uygar insanlara özgü bir davranış şeklinde yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, olayın çeşitli çevrelerce başka yönlere çekildiği, Oda Başkanı Mustafa Kaymak’ın şahsına yöneldiği, hakaretlere varan linç girişimi başlatıldığı ifade edildi.

“KENDİSİNİN DEĞİL ODANIN GÖRÜŞLERİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konuyla alakası olmayan suçlayıcı ve aşağılayıcı cümlelerle, şahsi ithamlarla, üslup yoksunu açıklamalarla saldırlar yapılmaktadır. Başkanımız Sayın Mustafa Kaymak KTSO’yu temsilen ilgili bakan ile görüşmedeydi. Orada aktardıkları da kendisinin değil, odanın görüşüdür.

Dünyada ve yakın çevremizde bahsi geçen ücret uygulamaları halihazırda yapılmaktadır. Bunu kurum olarak ilk kez biz ortaya atmıyoruz.

Bunu talep etme gerekçelerimizi de ortaya koyuyoruz. Bunu talep ederken de kimseye saldırmıyoruz. Sadece demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Kullanmaya da devam edeceğiz.

Bu ve buna benzer hakaret içeren açıklamaları dikkate almayacağımızı ve kınadığımızı bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(RU/GÜL) EK: SANAYİ ODASI’NIN BAKAN SANER’E VERDİĞİ YAZI

