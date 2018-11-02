Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Büyükelçi Başçeri’yi Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Murat Başçeri’yi kabul etti.

Derviş Eroğlu kabulde, Lefkoşa Büyükelçiliğinde görev yapmasından dolayı Murat Başçeri’nin Kıbrıs sorununu iyi bilen bir büyükelçi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığına değinen Eroğlu, Kıbrıs Rum kesiminde “uzlaşma niyeti gördüğünü söyleyemeyeceğini” söyledi. Ancak bunun Dünya ve Kuzey Kıbrıs’taki bazı kesimlerin de görmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, müzakere süreci yeniden başlayacaksa sürecin, ucu açık olmaması ve “sonuç odaklı, zaman sınırlı” olması gerektiğini vurguladı.

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ise, daha önceden görev yaptığı Lefkoşa’da Büyükelçi olarak tekrardan bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Başçeri, görevinin Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Kıbrıs Türklerin huzur ve refahı için mümkün olanın en iyisini yapmak olduğunu söyledi.

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Haber: İbrahim Diran Fotoğraf: Hüseyin Sayıl