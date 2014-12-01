Uçakta Bu Koltuklara Oturmayın

Amerikalı bilim insanları genelde sık ayağa kalkmak veya uzun bacaklarını koridora uzatmak isteyen yolcuların koridor tarafını tercih ettiğini ve bunun çok tehlikeli olduğunu bildirdi



Tuscon’daki Arizona Üniversitesi Mikrobiyoloji bölümünden Charles Gerba, bilim bloğu ’io9.com’a yaptığı açıklamada koridor tarafının yolcular için hastalık rizikosu oluşturduğunu iddia etti. Koridor tarafında oturan yolcuların daha sık koridordan geçmekte olan diğer yolcular tarafından dokunulduğu ve daha fazla bakteri ve mikroba maruz kaldığı belirlendi. Kabindeki hava akımının yukarıdan aşağıya doğru olduğuna dikkati çeken Mikrobiyolog Gerba, temiz hava sirkülasyonun tüm kabine dağılmadığını ve böylece yolcuların yanından oturan diğer yolcunun nefesini de içine çektiğini söyledi.



Uçaklardaki ’Novovirüs’ün özellikle koridor bölgesinde yayıldığına dikkati çeken uzman, örnek olarak 2008 yılında Boston’dan Los Angeles’a gitmekte olan uçakta çok sayıda yolcunun aynı anda ’Novovirüs’ kapmasını gösterdi. Bu yolculukta çok sayıda yolcuda kusma ve ishal belirtileri görülünce kaptan uçağı zorunlu olarak Chicago’ya indirmiş ve yolcular acilen hastanelere götürülmüştü.



Amerikan sağlık bakanlığı’nın araştırmasında da genelde koridor tarafına oturan yolcuların, hasta yolcuların dokunmasıyla bulaşıcı hastalıklara yakalandıkları saptanmıştı. Gerba, tuvaletlerdeki, koltuklardaki kol dayama yerlerinde, kemerlerde ve koltuk masalarındaki virüs ve bakterilere dikkat edilmesi gerektiğini de belirtti.