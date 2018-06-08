banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95997
ALTIN
187.658
DOLAR
4.4907
STERLİN
6.0088
EURO
5.2753
Hafta sonu hava sıcaklığı artacak
HAFTA SONU HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu
12 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
74 ve 75 yaşındaki iki kişi tutuklandı
74 VE 75 YAŞINDAKİ İKİ...
İki ithal ürün iki de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi
4 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
banner282

Üç Sivil Toplum Örgütünden Ab Komisyonu Kıbrıs Ofisi’ne Ziyaret Ve Mektup

ÖRGÜTLER, AB MÜKTESEBATININ ADANIN KUZEYİNDE DE UYGULANMASINI İSTEDİ

Üç Sivil Toplum Örgütünden Ab Komisyonu Kıbrıs Ofisi’ne Ziyaret Ve Mektup

ÖRGÜTLER, AB MÜKTESEBATININ ADANIN KUZEYİNDE DE UYGULANMASINI İSTEDİ

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
Üç Sivil Toplum Örgütünden Ab Komisyonu Kıbrıs Ofisi’ne Ziyaret Ve Mektup

ÖRGÜTLER, AB MÜKTESEBATININ ADANIN KUZEYİNDE DE UYGULANMASINI İSTEDİ

Lefkoşa, 8 Haziran 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, bugün AB Komisyonu Kıbrıs Temsilcilik Ofisi’ni (AB Evi) ziyaret ederek mektup sundu ve AB müktesebatının adanın kuzeyinde de uygulanmasını istedi.

Üç sivil toplum örgütü yaptığı ortak açıklamada, ziyaret sırasında Avrupa Birliği Komisyonu ve Parlamentosu’na Kıbrıs’ta çözüme yönelik harekete geçmesi için çağrı yapan pankartlar açıldığını bildirdi.

Örgütler ziyarette, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu Başkanlarına ayrı ayrı yazılan mektupları da yetkililere iletti.

Örgütler ayrıca, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili daha aktif bir politika izlemesini ve AB mevzuatının adanın kuzeyinde de geçerli olmasını talep etti.

TAJANİ VE JUNCKER’E MEKTUP…

banner277
Üç örgüt Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanlarına yolladıkları ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Güven Varoğlu’nun imzalarını taşıyan mektupta, Kıbrıs 2004’ten bu yana bir bütün olarak AB üyesi olmasına rağmen, müktesebatın adanın kuzeyinde uygulamaya konmadığına işaret edildi.

Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşı olmalarına rağmen, AB’nin sağladığı haklardan yararlanamadıklarına belirtilen mektupta, 1974’te garantörlük sorumluluğuyla müdahalede bulunan Türkiye’nin adanın kuzeyinde tamamen hakimiyet kurduğu iddia edildi.

Mektupta, “Demografik yapının nüfus aktarımıyla bozulduğu, Kıbrıslı Türklerin azınlık durumuna düştüğü görüşü ifade edilen mektupta, siyasi iradenin gasp edildiği, uyuşturucu ticareti, fuhuş, insan kaçakçılığı, kumar, kara para aklama, arazi ve çevreyi tahrip eden faaliyetlerin ekonomik faaliyetler olarak sürdürüldüğü, Kıbrıslı Türklerin dini inanışları, sosyal, kültürel kimliğinin baskıyla değiştirilmek istendiği, yargıya siyasi müdahale nedeniyle yargıçların istifa ettiği, ifade özgürlüğünün baskı altına alındığı, TL kullanımından dolayı ekonomik sıkıntıların bedelini Kıbrıslı Türklerin ağır şekilde ödediği, taşınan nüfus nedeniyle eğitim ve sağlıkta kaos yaşandığı ve suç oranındaki artışın Kıbrıslı Türkleri ülkelerinden kaçırmaya yönelik sistematik bir saldırıya dönüştüğü” savunuldu.

Üç örgütün mektubunda, AB müktesebatının Kıbrıs’ın kuzeyinde de uygulanması talep edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs’ın birleşmesi için Annan Planı’na %65 evet dememize ve en son Crans Montana’da yapılan zirvenin başarılı olması için ortaya koyduğumuz tüm çabalara rağmen bir çözüme ulaşılamaması adanın kuzeyinde yaşayan Avrupa Birliği vatandaşı Kıbrıslı Türkler olarak bizleri çok zor bir duruma sokmuştur” denildi.

Çözümsüzlüğün bizi Avrupa Birliği’nden uzaklaştırmasına ve Türkiye Avrupa Birliği görüşmelerinde ‘rehine’ olarak kullanılmamıza asla izin vermeyeceğimizi vurgular, Avrupa Birliği müktesebatının adanın kuzeyinde de uygulanmasını talep ederiz.”

(TUĞ-RU/GÜL) FOTOĞRAFLI 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
Ubp Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları Selamladı
Ubp Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları Selamladı
Saraçoğlu Vakfı, Fitre Ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor
Saraçoğlu Vakfı, Fitre Ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor
Yök, Kktc'deki Öğrencileri Denetleyecek
Yök, Kktc'deki Öğrencileri Denetleyecek
Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu Ve Emaa’yı Ziyaret Etti
Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu Ve Emaa’yı Ziyaret Etti
Ubp Güzelyurt’ta Tanıtım Şöleni Düzenlendi
Ubp Güzelyurt’ta Tanıtım Şöleni Düzenlendi
Kamuda Reforma Doğru…
Kamuda Reforma Doğru…
GÜSOD, Başbakan Erhürman’la Göç Eden Güzelyurtluların Durumunu Görüştü!
GÜSOD, Başbakan Erhürman’la Göç Eden Güzelyurtluların Durumunu Görüştü!
"Merkezi Cezaevi’nde “Yankılı Söyleşiler”
"Merkezi Cezaevi’nde “Yankılı Söyleşiler”
Sertoğlu, Kadınlar Konseyi’ni Ziyaret Etti!
Sertoğlu, Kadınlar Konseyi’ni Ziyaret Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim