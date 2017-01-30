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30 Ocak 2017 Pazartesi 05:56

Üç Otobüs Bir Birine Girdi

Üç Otobüs Bir Birine Girdi
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Üç Otobüs Bir Birine Girdi

Ercan-Yonca Kavşağı arasında dün akşam 21.00 sırlarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı


Ercan-Yonca Kavşağı arasında dün akşam üç otobüsün karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Dün akşam 21.00 sıralarında Yusuf Başpınar kullandığı TMN 956 plakalı otobüsü ile Ercan’dan Yonca Kavşağı’na doğru giderken kullandığı otobüs arıza yaptı. Başpınar’ın otobüsünde bulunan yolcuları almak için Halil Cebeci kullandığı TJT 794 plakalı otobüs ile Başpınar’ın otobüsünün önüne durdu. Aynı istikamette seyreden Hüseyin Mortaş kullandığı TNH 667 plakalı minibüs ile Halil Cebeci’nin kullandığı TJT 794 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cebeci’nin kullandığı TJT 794 plakalı otobüs yol kenarında arızalı olan Yusuf Başpınar kullandığı TMN 956 plakalı otobüse çarptı. 


Kaynak:Havadis
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