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Üç Gün Yağmur Bekleniyor

KKTC’de önümüzdeki üç  gün yağmur bekleniyor.

Üç Gün Yağmur Bekleniyor

KKTC’de önümüzdeki üç  gün yağmur bekleniyor.

17 Aralık 2014 Çarşamba 14:19
Üç Gün Yağmur Bekleniyor
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 KKTC’de önümüzdeki üç  gün yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18–24 Aralık tarihleri arasında KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarın, parçalı çok bulutlu zamanla yer yer yağmurlu, 19 Aralık Cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, öğleden sonra az bulutlu, 20 Aralık Cumartesi günü parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, 21 Aralık Pazar günü parçalı bulutlu, 22 Aralık Pazartesi günü parçalı çok bulutlu, 23 Aralık Salı günü parçalı zamanla az bulutlu, 24 Aralık Çarşamba günü ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, ikinci yarısında ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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